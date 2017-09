Cross Country: Tiger girls second at LQPV/D-B

The boys were paced by top five finished by Noah Stewart and Tate Nelson.

The girls, who were without top runner Maddie Carrington, were paced by Meredith Carrington, who clocked a 17:42.53 for fifth place.

The Tigers travel to Holdingford for their next race on Thursday, Sept. 7.

Boys

Team scoring

(1) Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 31 (2) Benson/KMS 48 (3) Morris/C-A 67 (4) BOLD/Buffalo Lake-Hector-Stewart 121 (5) Montevideo 126 (6) Ortonville 165 (7) MACCRAY/Renville County West 169

Individual

TOP FIVE — (1) Keiser Freetly, LQPV/DB, 16:53.78 (2) Jonathan Tostenson, B/KMS, 18:17.75 (3) Noah Stewart, Morris/C-A, 18:19.01 (4) Zeke Sather, LQPV/DB, 18:21.50 (5) Tate Nelson, Morris/C-A, 18:30.56

MORRIS/C-A — (3) Stewart (4) Nelson; Tyler Reimers 19:19.20; Bradley Rohloff 21:06.91; Solomon Johnson 20:01.83; Micah Aanerud 23:11.77; Judah Malek 23:01.01

JV – Colton Wohlers 17:47.92

JUNIOR HIGH – (2) Thomas Tiernan 9:27.03 (10) Gavin Stallman 10:32.19; Tyce Anderson 10:37.48; Reid Tolifson 10:42.98; Henry Berberi 11:02.71; Kaeden Fischer 11:2274; Sam Jordan 11:23.81; Jake Seales 11:24.98; Angel Villogunez 11:28.39; Pierce Richards 11:33.19; Barron Schneider 11:33.74; Hunter Pederson 1 2:21.26

Girls

Team scoring

(1) Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 31 (2) Morris/C-A 51 (3) Montevideo 72 (4) BOLD/Buffalo Lake-Hector-Stewart 72 (5) Ortonville 137 (6) Benson/KMS 137 (7) Yellow Medicine East 145

Individual

TOP FIVE — (1) Jordyn Sterud, LQPV/DB, 16:03.19 (2) Isabel Schirm, LQPV/DB, 16:29.59 (3) Carissa Vanderwal, Ortonville, 17:18.19 (4) Reegan Duininck, CMCS, 17:38.87 (5) Meredith Carrington, Morris/C-A, 17:42.53

MORRIS/C-A — (5) Carrington; Malory Anderson 18:02.16; Madelyn Siegel 18:56.32; Kaylie Raths 18:58.47; Crystal Nohl 19:08.24

JUNIOR HIGH – (3) Isabel Fynboh 11:07.84 (4) Alexis Motz 11:15.09 (7) Caryn Marty 11:30.62; Katya Lackey 12:05.58; Meghan Goulet; Bobbi Wohlers 12:54.38; Victoria Vargas 12:59.19