Hockey: Storm blanked at Marshall tourney

Storm goalie Abbey Hoffman turned away 76 shots between the two games.

MBA will next play at Windom at 1 p.m. Saturday, Dec. 2. It is a boys and girls doubleheader as the Storm boys open up the season Saturday.

Marshall 8, MBA 0

MBA..................0 0 0 — 0

Marshall...........2 3 3 — 8

FIRST PERIOD — Mar: Courtney Mauch 16:06 ... Mar: Rachel VanKeulen (Emelia Barker) 7:06

SECOND PERIOD — Mar: VanKeulen (Kaitlyn Timm) 9:48 ... Mar: Izabella Hunsley (Tessa Gannott) 4:06 ... Mar: Sydney Mauch (C. Mauch) 2:27

THIRD PERIOD — Mar: Maddy Penske (S. Mauch, Barker) 7:06... Mar: C. Mauch 4:49 pp ... Mar: C. Mauch (Logan Sherman, VanKeulen) 1:27 pp

GOALIE SAVES — Morris Benson Area: Abbey Hoffman 39 ... Marshall: Alexis Moat 8

Minnehaha Academy 10, Morris Benson 0

MBA................ 0 0 0 – 0

Minnehaha......3 5 2 – 10

FIRST PERIOD – Min: Delaney Malone (Justine Hill) 10:21… Min: Maddie Duca (Jodie Clay) 4:36 pp… Min: Molly Molloy 1:58

SECOND PERIOD – Min: Cara Sajevic 16:00… Min: Clay (Duca) 13:01 pp… Min: Lucy Lyngen (Hill,Hannah Schommer) 9:25… Min: Luci Selander (Sanna Evans) 5:38… Min: Clay 4:21

THIRD PERIOD – Min: Emma Bettencourt 3:49 sh… Min: Schommer (Lily Mullinix) 2:13 pp

GOALIE SAVES – Morris Benson Area: Abbey Hoffman 37… Minnehaha Academy: Lauren SChommer 3, Rebecca Skweres 3