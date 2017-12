Basketball: Kannegiesser, Owls earn second straight win

Through two games, Kannegiesser has scored 89 points.

Fellow Owl Bennett Nienhaus kept the Braves on their toes, too, with 15 points and 11 rebounds.

The Owls are next in action at BBE Monday, Dec. 11.

Hancock 84, Benson 53

Benson (0-1) 25 28 — 53

Hancock (2-0) 54 30 — 84

BENSON - Scoring: Sam Lundebrek 14, Will Enderson 12, Austin Ose 10, Eric Hoium 6, Matt Goossen 5, Hunter Gonnerman 2, Riley Grube 2, Jonas Habben 2, Kaden Schmitz 1 ... 3-point shots: Enderson 1 ... Rebound leader: NA... Assist leader: NA... Steal leader: NA

HANCOCK - Scoring: Noah Kannegiesser 48, Bennet Nienhaus 15, Peyton Rohloff 8, Jordan Peterson 5, Daniel Willander 3, Connor Reese 2, Cole Reese 1, Tanner Pahl 2 ... 3-point shots: Kannegiesser 9, Nienhaus 3, Peterson 1 ... Rebound leader: Nienhaus 11 ... Assist leader: Kannegiesser 5... Steal leader: Kannegiesser 6, Nienhaus 3